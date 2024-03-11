«كهرباء دبي» تكرّم 20 من خريجي «سفراء الشباب للاستدامة»

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 20 موظفاً وموظفة من خريجي برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) الذي أطلقته الهيئة العام الماضي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

وقال معالي سعيد الطاير: ((تولي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية كبرى لتمكين الشباب، لا سيما في مجال الاستدامة، حيث إنهم القوة الدافعة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة)).

وأضاف: ((في هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي. ولدينا العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى إعداد الشباب ليكونوا قادة للاستدامة، من بينها برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، في إطار رؤيتنا المشتركة حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة)).

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) الذي تم إطلاقه خلال عام الاستدامة 2023 يؤكد حرص الهيئة على إعداد الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة يعملون على نشر مفهوم الاستدامة بين زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة.

من جهته، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الموظفين من خلال برامج تدريبية شاملة ومبادرات رائدة، موضحاً أن برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) يساعد موظفي الهيئة الشباب على اكتساب العديد من المهارات القيادية التي تساعدهم على أن يكونوا قادة مؤثرين في مجال الاستدامة.

وشارك ((سفراء الشباب للاستدامة)) منذ تخرجهم في العديد الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023، كما شارك السفراء في جلسات ((حديث الاستدامة)) الافتراضية التي تنظمها الهيئة لموظفيها بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة في الهيئة ورفع مستوى وعيهم حول مختلف مجالات التنمية المستدامة.

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