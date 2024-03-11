69 جائزة لشرطة رأس الخيمة خلال 9 أعوام

حصدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 19 جائزة من جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 للأداء المؤسسي، ما يعد إنجازاً جديداً للقطاع الأمني والريادي للقيادة، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها بين عامي 2015 و2023 إلى 69 جائزة، 50 محلية، 19 عالمية، ما يعكس مدى تميّز الأداء الإداري والمكانة الرائدة لشرطة رأس الخيمة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

تفوق

ويمثل الفوز بجوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا العام تفوقاً استثنائياً للقيادة كونها أول جهة حكومية تفوز بعدد كبير من جوائز فئاتها، لتشمل 5 جوائز ذهبية أهمها: جائزة التميز في الابتكار الحكومي – المنظمات التي تضم 100 موظف أو أكثر، و8 جوائز فضية، و6 جوائز برونزية، من منطلق أن جوائز ستيفي تعتبر البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 18 بلداً.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن تعزيز التميز المؤسسي أصبح ثقافة عمل في حكومة إمارة رأس الخيمة. ونحرص في القيادة على استدامة التميز، والاضطلاع بكافة مسؤولياتنا على أكمل وجه لضمان التطوير والتحسين المستمر استناداً إلى البحوث والابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحول نحو المستقبل.

تقدير

وأكد بن علوان، أن الفوز بجوائز التميز هو تقدير عالمي جديد يؤكد أن شرطة رأس الخيمة تشكل علامة فارقة ومعيار قياس وتنافسي في مجال الأداء المؤسسي بالقطاع الشرطي على مستوى الدولة، انطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة وسعادة الناس. موضحاً إلى أن الجوائز تجسّد بشكل رئيسي الاستثمار المجدي في الطاقات البشرية كأصول جوهرية للنجاح.

تميز

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على تعزيز مفهوم ثقافة التميز بإطلاقها برنامج ((الجاهزية المؤسسية))، والذي يهدف إلى تحقيق معدل عال في الحصول على جوائز إقليمية وعالمية، ويُعنى في الوقت ذاته بتقدير موارده البشرية وفرق العمل وتشجيع الطاقات والمواهب المتميزة، مبيناً استمرار ابتكار القيادة عدة برامج محفزة في تقدير الابتكار بالعمل، تستند إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بجميع الجوانب المهنيّة، ويغطّي كل الإدارات بشكل متوازن مستنداً إلى دراسات وممارسات عالميّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز