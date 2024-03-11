مسؤولو حكومة عجمان: ملتزمون برؤية 2030 لتعزيز النهضة

قال مسؤولو الدوائر والهيئات الحكومية في عجمان، إن ((رؤية عجمان 2030))، تعد ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأكد المسؤولون التزامهم الكامل بمبادئ الرؤية لتعزيز نهضة الإمارة، والمضي نحو قمم جديدة من الإنجازات في المجالات كافة، والحرص على تحقيق توجيهات الرؤية وخططها الطموحة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، إن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رؤية عجمان 2030، يعد ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتي تأتي في سياق تحقيق توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة في مقدمة دول العالم.

وأضاف: ((تضمنت رؤية عجمان 2030 مبادئ، من شأنها تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار، وتحقيق جودة الحياة في جميع مجالاتها لجميع فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز الاستدامة والجاهزية للمستقبل والاستباقية في مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات بمرونة عالية وبطرق ابتكارية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، إن ((رؤية عجمان 2030)) تمثل مرحلة جديدة، تستكمل من خلالها إمارة عجمان مسيرة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة، وإن الإمارة ماضية بخطوات واثقة وخطط مدروسة بعناية ومتناغمة مع الرؤية الوطنية، نحو قمم جديدة من الإنجازات والتحديات، التي لا تعرف المستحيل لترفع سقف طموحاتها إلى عنان السماء.

من جهته، أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، بإطلاق ((رؤية عجمان 2030))، مؤكداً أن إمارة عجمان تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة حضارية جديدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة وفكرها الحكيم وأهدافها السامية في تحقيق رفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

وقال: ((تجسد ((رؤية عجمان 2030)) مبادئ الإنسانية والتنمية الاجتماعية، التي تعزز رفاهية الإمارة وتحقق سعادة المجتمع بكل أطيافه، وتركز على تنمية أفراده، وتؤكد ترسيخ التواصل والترابط الاجتماعي، وتلبي تطلعات الأفراد في تيسير سبل التواصل والتآلف والتحاور)). وأفاد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بأن رؤية عجمان 2030 تشكل مشروعاً طموحاً، يستند إلى رؤية استشرافية حكيمة وفكر استراتيجي شامل لتوجيه الجهود وتوحيد الطاقات، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وضمان الاستدامة المالية، والتطوير والابتكار في شتى أنحاء الإمارة نحو بناء مدينة المستقبل المتقدمة والمستدامة، التي تنهض بسواعد أبنائها، وتحقق أهداف وطموحات الجميع.

وقالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن رؤية عجمان 2030 تعد استمراراً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية وجزءاً مهماً من طموح دولة الإمارات في صناعة الريادة والتميز على مستوى العالم، مؤكدة أن محاور هذه الرؤية تواكب التطور التكنولوجي، وتركز على رأس المال البشري الذي يعد أغلى الموارد.

وقال إسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة: ((تجسد رؤية عجمان 2030 حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة كافة في الإمارة، والسعي الدؤوب لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع، وصناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة)).

بدوره، أكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، أن إطلاق ((رؤية عجمان 2030)) يمثل بداية فعّالة لفصل جديد من التطوير والازدهار، حيث تعد خريطة طريق لرؤية رائدة تشكل مستقبل الإمارة، مضيفاً: ((تأتي رؤية عجمان 2030 شاهداً على التفاني في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على التراث الثقافي، وتحقيق تطوير اقتصادي اجتماعي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين)).

وأكد عبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن ((رؤية عجمان 2030)) تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً ونماء للإمارة، وتمثل مرحلة جديدة وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات، والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها، وترسم المسار الاستراتيجي للأعوام المقبلة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ما يعزز الاستعداد للمستقبل ويرفع قدرات كافة القطاعات، بما يلبي طموح الإمارة.

من جهته، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن القيادة الحكيمة تسعى لضمان سعادة كل فرد في الإمارة، وأنها عملت على تضمين الرؤية ما يلمس الجميع أثره، مشيداً بالرؤية الثاقبة والخطط الطموحة الساعية لتكامل وتكاتف الجهات والدوائر والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان. وثمن عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، رؤية عجمان 2030، التي تعد بمثابة أساس للحفاظ على مكتسبات الحاضر واستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً وابتكاراً تحت راية قيادة رشيدة تحرص على توفير المقومات النوعية، لتعزيز تفرد الإمارة في المجالات كافة، ووضعها على خريطة التنافسية العالمية وتعزيز مكانتها الريادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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