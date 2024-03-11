سفينة إماراتية ثالثة وإغاثة جوية ثامنة لدعم غزة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تغادر الدولة في غضون اليومين المقبلين، متوجهة إلى العريش بجمهورية مصر العربية، سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، تحمل على متنها 4 آلاف و500 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، لدعم الأشقاء في غزة.

وتتضمن محتويات السفينة المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة، ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

عملية

وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتسيير سفينة المساعدات الثالثة، تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) المستمرة لدعمهم، وتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث هناك. وجاء تسيير السفينة الثالثة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، للإسهام في تلبية الاحتياجات المتزايدة للأشقاء بغزة في الوقت الراهن.

وتم إعداد خطة محكمة، بالتنسيق مع وفود الهلال الأحمر الإماراتي الموجودة حالياً داخل القطاع، لتوزيع حمولة السفينة من المساعدات على المستهدفين في المناطق الأكثر تأثراً بأحداث غزة، إذ تبذل الهيئة ما في وسعها من جهود إنسانية لمواكبة حجم التحديات الإنسانية، التي تعيشها الساحة الفلسطينية، خاصة في مجال الإمدادات الغذائية في شهر رمضان المبارك.

مساعدات

وكانت دولة الإمارات قد سيرت في ديسمبر من العام الماضي، سفينة المساعدات الأولى إلى مدينة العريش، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) وعلى متنها 4016 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، تضمنت 3465 طناً من المواد الغذائية، و420 طناً من المواد الإيوائية، و131 طناً من المساعدات الطبية، تلتها الباخرة الثانية، التي تم تسييرها في فبراير الماضي، وحملت 4 آلاف و303 أطنان من المواد الغذائية، و154 طناً من مواد الإيواء، و87 طناً من المساعدات.

إغاثة جوية

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان المبارك، بوساطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمالي قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط الثامنة، طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، وبذلك يصل مجمل المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير))، إلى أكثر من 353 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتجسد ((طيور الخير)) التي ستستمر عدة أسابيع، المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجهه.

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