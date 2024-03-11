حميد النعيمي يوجه بتعزيز الوعي المجتمعي بالأوقاف في عجمان

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز الوعي المجتمعي بالأوقاف ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، بما يسهم في إطلاق مشاريع ومبادرات وقفية جديدة في الإمارة.

كما وجه سموه بدراسة الأثر الاجتماعي للوقف في الإمارة لما له من أهمية إنسانية ومجتمعية.

وقال سموه ((للوقف دور تاريخي في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية، وهو داعم رئيسي في تحقيق التنمية التي يعم خيرها على مختلف فئات المجتمع)).

جاء ذلك خلال اطلاع سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج تقرير ((الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2023)) والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان بلغ 222 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمةٍ إجمالية بلغت حوالي مليار و989 مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك 166 واقفاً، وأن حوالي 94 % من الأوقاف يذهب ريعها لمصارف الوقف مثل شؤون المساجد وعموم الخير والتعليم.

وذكر التقرير أن 79% من الأوقاف يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية بالوقف، ما يعكس ثقة أفراد المجتمع في هذه الجهات.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، خلال اطلاعه على التقرير، إن مثل هذه التقارير بما توضحه من إحصاءات حول أعداد الأوقاف وأنواعها وقيمتها ومصارف ريعها، تُمكن من اتخاذ القرارات المناسبة حول شؤون الأوقاف، ووضع وتنفيذ خطط التنمية المجتمعية المستدامة.

وأثنى سموه على تعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في الإمارة، وجهود فريق العمل في مركز عجمان للإحصاء لإعداده تقرير الأوقاف.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن عجمان تحرص على تطوير المشروعات الوقفية والخيرية في الإمارة بتضافر جهود كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بضمان جودة الحياة وتوفير البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين وقاطني الإمارة.

ووجه سمو ولي عهد عجمان بالعمل المستمر على تطوير الأوقاف في الإمارة، وصولاً إلى الوقف المستدام، وحث المجتمع أفراداً ومؤسسات على المشاركة في المبادرات الوقفية.

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقرير يوضح الوضع الحالي للأوقاف في الإمارة، ما يسهم في توحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية.

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