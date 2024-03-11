رئيس الدولة: ضرورة فتح ممرات عاجلة لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال المبادرة، التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص، والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية، التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة ((أمالثيا))، التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخراً، والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر، وتعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة، لإطلاق هذا الممر البحري، وذلك بالتعاون مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق، والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات، وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة، التي يشهدها سكان القطاع.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل، والاستقرار في المنطقة على أساس ((حل الدولتين))، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تساند جميع الجهود، والمبادرات في هذا الاتجاه.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على والتكامل مع المبادرات، والجهود الأخرى في هذا الشأن بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه سكان القطاع، والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه.

وشدد سموه، على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها للدور، الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة حرص المفوضية الأوروبية على التعاون، والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص.

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