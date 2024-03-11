رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول رمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تبادل سموه التهاني، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وفخامة شوكت مير ضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان.

وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة، ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم، ويعم الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

برقيات مماثلة

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

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