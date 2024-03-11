الوقت المستغرق للوصول إلى 100 مليون مستخدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت تقنية ((شات جي بي تي)) أسرع معدل للوصول إلى 100 مليون مستخدم مستغرقاً شهرين فقط، فيما كان استخدام الهاتف، صاحب الوقت الأطول بـ75 عاماً.
الهاتف: 75 سنة
الهاتف المحمول: 16 سنة
شبكة الويب العالمية: 7 سنوات
اي تيونز: 6.5 سنوات
تويتر: 5 سنوات
فيسبوك: 4.5 سنوات
واتساب: 3.5 سنوات
إنستغرام: 2.5 سنة
متجر تطبيقات أبل: سنتان
ChatGPT: شهران
المصدر: موقع الإحصاءات العالمي (World of Statistics)
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