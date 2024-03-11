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الوقت المستغرق للوصول إلى 100 مليون مستخدم

3/11/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت تقنية ((شات جي بي تي)) أسرع معدل للوصول إلى 100 مليون مستخدم مستغرقاً شهرين فقط، فيما كان استخدام الهاتف، صاحب الوقت الأطول بـ75 عاماً.

الهاتف: 75 سنة

الهاتف المحمول: 16 سنة

شبكة الويب العالمية: 7 سنوات

اي تيونز: 6.5 سنوات

تويتر: 5 سنوات

فيسبوك: 4.5 سنوات

واتساب: 3.5 سنوات

إنستغرام: 2.5 سنة

متجر تطبيقات أبل: سنتان

ChatGPT: شهران

المصدر: موقع الإحصاءات العالمي (World of Statistics)

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