«صندوق الإمارات والكاريبي» يدشن محطة طاقة مقاومة للأعاصير

أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة دخول محطة الطاقة المقاومة للأعاصير في دولة أنتيغوا وباربودا، حيز التشغيل.

وصُمم المشروع ليوفر الطاقة النظيفة بشكل موثوق به ومستدام إذ تتسم المحطة بالمرونة والأمان فهي قادرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة والرياح بسرعة 265 كيلومتراً في الساعة، وتعمل على توفير الكهرباء لجزيرة باربودا بعد تعرضها لإعصار ((إيرما)) الذي دمر نحو 95% من الجزيرة في 6 سبتمبر من سنة 2017 وأجبر جميع السكان البالغ عددهم 1800 على إخلاء الجزيرة والتوجه الى أنتيغوا.

ويسهم المشروع، الذي يشمل محطة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل مع بطارية لتخزين الطاقة، في دعم تحقيق هدف دولة أنتيغوا وباربودا المؤلفة من جزيرتين والمتمثل في توفير 86% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، وقد تم تدشين مشروع باربودا الأخضر رسمياً في فعالية في جزيرة باربودا وبحضور كل من غاستون براون، رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا؛ وهزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا؛ إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، بتطوير وتنفيذ مشروع بربودا الأخضر، وذلك في إطار برنامج صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يعد أكبر استثمار في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي، وقد تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي والممول بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، وهو ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة ((مصدر))، كما أسهمت نيوزيلندا وأنتيغوا وباربودا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية (كاريكوم) في تمويل المشروع.

طاقة مستدامة

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: ((يعد الإعلان عن بدء العمليات التشغيلية لمحطة الطاقة النظيفة المقاومة للأعاصير في أنتيغوا وباربودا إنجازاً مهماً لمبادرة صندوق الشراكة الإماراتي الكاريبي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، كما يسهم المشروع الاستراتيجي الممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في توفير طاقة مستدامة تلبي احتياجات سكان أنتيغوا وباربودا، ويقلل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتوجيه إمكاناتها للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة)).

وأشاد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، بهذا المشروع الذي يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دول البحر الكاريبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم سخاءً في تقديم المساعدات الخارجية، ويأتي تدشين محطة الطاقة الشمسية الهجينة في دولة أنتيغوا وباربودا المؤلفة من جزيرتين لتسهم في دعم تحقيق سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات والمتمثلة في تعزيز السلام والازدهار على المستوى العالمي.

نقلة نوعية

وأعرب غاستون براون، رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا، عن شكر وامتنان حكومة وشعب بلاده لدولة الإمارات مثمناً الدعم المتواصل لجهود التنمية المستدامة، وقال: ((لقد شكل مشروع باربودا الأخضر نقلة نوعية للجزيرة، إذ سيسهم في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لدينا وتوفير تكنولوجيا متطورة فضلاً عن أداء دور في تطوير الكفاءات المحلية لتتمكن من إدارة المشروع)).

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر))، عن سعادته بإنجاز هذا المشروع، وقال: ((سيوفر المشروع طاقة نظيفة لسكان دولة أنتيغوا وباربودا، وسوف يسهم مشروع باربودا الأخضر في تزويد الدولة مصدر طاقة أكثر مرونة، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية، وإننا في مصدر نتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم لدول أخرى ضمن هذه المنطقة في إطار مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة)).

16 دولة

ويركز صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة على نشر مشروعات للطاقة المتجددة ضمن 16 دولة كاريبية عبر ثلاث دورات تمويلية بهدف خفض تكاليف الطاقة وتوفير الطاقة على نطاق أوسع وتعزيز القدرة على مواجهة الظروف المناخية، وقد تم إطلاق مشروعات في كل من باهاماس، وباربادوس، وسانت فنسنت وغرينادين.

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