«إنفستوبيا» تعزز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

تواصل ((إنفستوبيا)) دورها في تعزيز التواصل والربط بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وخلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، وتطوير شراكات جديدة تدعم التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز آفاق الاستثمار بقطاع رأس المال المغامر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، باعتبارها قطاعات حيوية تقود اقتصادات العالم إلى النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، شهدت ((إنفستوبيا 2024)) توقيع مذكرتَي تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، الأولى بين ((مركز دبي للسلع المتعددة DMCC)) و((المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال KISED))، والثانية بين ((صندوق حي دبي للمستقبل DFDF)) و((مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة KVIC)).

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وديهي لي، نائب الوزير بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث وقع الاتفاقية الأولى أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس للمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بينما وقع الاتفاقية الثانية عبدالباسط قايد، رئيس إدارة تمويل رؤوس الأموال في صندوق حي دبي للمستقبل، وهيونج شول كو، المدير العام الأول لدى مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة ((KVIC)).

وتهدف الاتفاقية التي عُقدت بين مركز دبي للسلع المتعددة والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتبادل الخبرات بين الطرفين إضافة إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة من كلا البلدين إلى السوق الآخر، وتعزيز التعاون في الصناعات الجديدة كقطاع الترفيه والألعاب الرقمية والبلوك تشين وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال.

أما الاتفاقية الموقعة بين ((صندوق حي دبي للمستقبل DFDF)) و((مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة)) فتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمارات المغامرة.

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