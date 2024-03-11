المؤتمر الإماراتي البرازيلي يدعم الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدولتين

أشاد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بالشراكة التجارية والاستثمارية الواعدة بين الإمارات والبرازيل، وذلك في افتتاح المؤتمر الإماراتي البرازيلي الذي استضافته أبوظبي مؤخرا.

وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والبرازيل تطوراً مستمراً، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 4.3 مليارات دولار في 2023، بنمو قدره 42.1%.

وتعتبر البرازيل أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية في أمريكا الجنوبية، كما تعد ثاني أكبر شريك تجاري في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالاستثمار، التزمت الإمارات بدعم الاقتصاد البرازيلي بما يزيد على 5 مليارات دولار من الاستثمارات.

خطط

وفي الكلمة الافتتاحية، قال جمعة الكيت: ((تتسم البرازيل بأهمية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، وكانت من بين أوائل الدول في قارة أمريكا الجنوبية التي افتتحت فيها الإمارات سفارة لها، وتمثل أيضاً الشريك التجاري الأكبر لبلادنا في القارة. ويتشارك البلدان خططاً طموحة للنمو، حيث تواصل الإمارات تنفيذ رؤية ((نحن الإمارات 2031)) بكل ما تمثله من رؤى لتنمية اقتصاد الدولة وتطوير مجتمعها وسياستها الخارجية ومنظومة أعمالها، في حين تتبع البرازيل بدورها برنامجاً مخصصاً لتسريع النمو)).

وأضاف: ((تجمع الدولتين رؤية مشتركة نحو تحقيق فوائد بعيدة المدى من التجارة والاستثمار والابتكار، كما أننا ملتزمون، عبر فعاليات مثل المؤتمر الإماراتي البرازيلي، بتوفير الدعم للازدهار المستدام وبعيد المدى للطرفين)).

وأشار الكيت أيضاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشغله كل من البلدين، واصفاً البرازيل بأنها من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحولات ضمن المشهد الاقتصادي العام لدول مجموعة السبع نحو مراكز الفرص الجديدة في الجزء الجنوبي من العالم. وأكد أن انضمام الإمارات إلى ((بريكس))، يؤكد التزامها بتطوير الشراكات التي تعود بالمنفعة المتبادلة مع الاقتصادات التي تعتمد تفكيراً مماثلاً في مختلف أنحاء العالم.

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