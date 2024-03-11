«إتش إس بي سي»: الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة دافع قوي للاستثمار فيها

أعلن نبيل البلوشي، الرئيس الإقليمي للأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC، أن المستثمرين العالميين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتطور القوي الذي أظهرته أسواق رأس المال الإقليمية قد أسهمت في توفير دافع قوي لهم للاستثمار في هذه المنطقة.

تنظيم

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البلوشي في منتدى المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في عامه الثامن، الذي نظمه بنك HSBC، وهو أكبر تجمع خاص في المنطقة يشارك فيه مستثمرون دوليون وجهات تنظيمية وممثلون عن أسواق الأوراق المالية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في المنطقة، الذي عقد مؤخراً في فندق ميدان بدبي. ويعتبر هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على الإطلاق، حيث ضم 800 مندوب، يمثلون كل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، اجتمعوا فيه مع مستثمرين عالميين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في المنطقة.

وأضاف البلوشي: ((لقد كانت وتيرة الإصلاحات التي شهدتها هذه المنطقة مذهلة، وإن لدى أصحاب المصالح في كل سوق قصة قوية ومقنعة ليتحدثوا عنها إلى المستثمرين العالميين. وتتمتع المنطقة بزخم يتسم بالنمو القوي، والملاءة المالية السليمة عموماً، وبتركيبة سكانية قوية، وبمعدل تخضم منخفض مقارنة بأجزاء أخرى كثيرة من العالم)).

ولقد جاءت تدفقات الأموال بمليارات الدولارات إلى أسواق الأصول في المنطقة من جميع أنحاء العالم نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحرير وتسهيل دخول المستثمرين الدوليين إلى هذه الأسواق، وإنشاء أدوات تحوط جديدة، وزيادة مشاركة المستثمرين من المؤسسات.

كما أدت الإصلاحات إلى إدراج أسواق الأسهم الإقليمية الرئيسية ضمن المؤشرات القياسية التي تتبعها صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد الرئيسية، ما يدعم المزيد من تدفقات رأس المال إلى المنطقة على المدى الطويل.

خبرات

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الحدث، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: لدى الإمارات الآن مجموعة من المهارات والخبرات المناسبة لقطاع إدارة الأصول، ونحن من جانبنا نعمل على وضع السياسات اللازمة لمواصلة نمو وتطور قطاع إدارة الأصول وتعزيز وزيادة حضوره في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيما وأن العوامل الرئيسية واللازمة متوفرة لدينا.

ويشمل ذلك تبسيط إجراءات الترخيص مع تقليص الجداول الزمنية لإنجاز هذه المعاملات بشكل كبير.

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