2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.33 مليار درهم تمت عبر 900 صفقة.
وشهدت الدائرة، تسجيل 750 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ، و608 مبايعات لوحدات سكنية، و61 مبايعة لمبانٍ.
وجاءت أهم المبايعات في دبي، أمس، لصفقة مكتب تجاري في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة جميرا باي بقيمة 40 مليون درهم. وسجلت الرهون، قيمة قدرها 281 مليون درهم تمت عبر 118 معاملة، منها 21 رهن أراضٍ، و77 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهن مبانٍ.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN11032024000110011019ID1107963949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.