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2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

3/11/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.33 مليار درهم تمت عبر 900 صفقة.

وشهدت الدائرة، تسجيل 750 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ، و608 مبايعات لوحدات سكنية، و61 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، أمس، لصفقة مكتب تجاري في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة جميرا باي بقيمة 40 مليون درهم. وسجلت الرهون، قيمة قدرها 281 مليون درهم تمت عبر 118 معاملة، منها 21 رهن أراضٍ، و77 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهن مبانٍ.

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