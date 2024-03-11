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أمريكا تتصدر إنتاج النفط عالمياً للعام السادس

3/11/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت إدارة معلومات الطاقة في بيان، أمس، إن إنتاج الخام الأمريكي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي، بمتوسط ​قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يومياً.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في ديسمبر مستوى قياسياً شهرياً جديداً بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يومياً.

وأردفت إدارة معلومات الطاقة: ((أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقاً لإحصاءاتنا للطاقة الدولية)).

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريباً.

أما في السعودية، فقد أمرت الحكومة في يناير، شركة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي، واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يومياً، أي أقل مليون برميل يومياً من الهدف المعلن في العام 2020.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي، أمس، متراجعاً عن 82 دولاراً للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء ((أوبك+))، بقيادة السعودية وروسيا، على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، ما يوفر دعماً إضافياً للسوق، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

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