انتهاء اكتتاب الأفراد في «باركن» اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء، فترة الاكتتاب في أسهم شركة ((باركن)) في سوق دبي المالي، بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، فيما تستمر لشريحة المستثمرين المؤهلين حتى غداً الأربعاء.

وفتحت الشركة، باب الاكتتاب للشريحتين يوم 5 مارس، إذ تطرح الشركة 24.99% من أسهمها، ما يعادل 749.7 مليون سهم من رأس مالها، بقيمة إسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد.

ويتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة مجمل عدد الأسهم المخصصة، وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى، بما لا يتجاوز مجمل عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبذلك يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب، بناءً على مجمل عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح.

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