شراكة استراتيجية بين مركز كيغالي المالي وسوق أبوظبي العالمي

وقّع مركز كيغالي المالي الدولي، وسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار تعاوني شامل بين المركزين الماليين، وقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مقر سوق أبوظبي العالمي، بحضور وفد رفيع من رواندا.

وتهدف الشراكة بين المركزين الماليين، إلى التعاون على دعم التنمية الدولية وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات والتمويل المستدام والتمويل الإسلامي. وفي هذا السياق، ستقوم السلطات التنظيمية في المركزين الدوليين، بالتباحث في اتفاقيات الاعتراف المتبادل للشركات الخاضعة للتنظيم في البلدين بهدف فتح آفاق الفرص في كلا السوقين، ويشمل ذلك أيضًا، تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تطوير المراكز المالية وتعزيز ثقافة التطور المستمر في المشهد المالي عبر تبادل المعرفة وبرامج التدريب المخصصة.

وستكون الاستدامة أيضاً محوراً رئيساً للتعاون المستقبلي في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والسندات الخضراء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: ((تبرز مذكرة التفاهم هذه جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتطوير شراكات قوية مع المراكز المالية الدولية في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الأفريقية، وذلك في إطار مساعينا لتعزيز العمل والجهود المشتركة وتحقيق أهداف وتطلعات كلا المركزين الماليين الدوليين، عبر فتح مجالات التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات)).

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