سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4250 نقطة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.582 تريليونات درهم في ختام أولى جلسات رمضان، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و719.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.11 مليار درهم موزعة بواقع 971.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و238.23 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب 4250 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4248.1 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%.

وتصدر سهم ((إعمار العقارية)) تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 58.7 مليون درهم، تعادل 25% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 238.23 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 0.49% عند 8.210 دراهم.

وقاد سهم ((المشرق)) ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 2.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام - البحرين 2.4%، وسالك 1.7%، وسلامة 1.7%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9232.24 نقطة، متراجعاً 0.02% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 193.6 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 95.3 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بأكثر من 53 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم الخليج للمشاريع الطبية 6.15%، وبرجيل القابضة 5.9%، وسوداتل للاتصالات 4.5%، وأمريكانا للمطاعم 4.1%.

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