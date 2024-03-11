القطاع الخاص بدبي بين الأسرع نمواً في العالم خلال فبراير

استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، خلال فبراير الماضي، محققاً أفضل أداء له منذ مايو 2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة ((ستاندرد آند بورز جلوبال)).

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفاعاً قوياً من 56.6 نقطة في يناير إلى 58.5 نقطة في فبراير، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وفضلاً عن ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في مايو 2019، وبالتالي تعد أيضاً أعلى مستوى مكرر فيما يزيد قليلاً على تسع سنوات، ما يعني أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي.

وتسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ آخر في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات.

ودفعت النتائج الأخيرة، الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف.

وعلى نحو مماثل، تراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى تأخر الشحنات. وظلت ضغوط التكلفة متواضعة، على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال 8 أشهر.

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