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محمد بن راشد في الرائعة الشعرية الجديدة ميلاد نور الوطن: بــكْ فِــرِحْ زايـدْ وبـشَّرهمْ جـميعْ

3/11/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر خاصية القصة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رائعة شعرية تحتفي بأمجاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.


جـيتْ بِـشرىَ قـبلْ مـيعادْ الرِّبيعْ
وإنـتشَتْ بـكْ يـوم ْوافـيتْ الرِّبوعْ

بــكْ فِــرِحْ زايـدْ وبـشَّرهمْ جـميعْ
وإبـتدىَ لنوركْ علىَ داركْ سطوعْ

وصـرتْ شـمسْ الدارْ لكْ نورٍ بديعْ
يـومْ غـيزكْ لـوُ لهمْ بهجِهْ شموعْ

وإحتفىَ بكْ شعبْ لكْ دايمْ يطيعْ
وحـلْ حـبِّكْ في الضمايرْ والضلوعْ

نــعـمـْ بـوخـالدْ ولــكْ قــدرٍ رفـيـعْ
ريِّــسْ الـدولِـهْ وعـدوانِـهْ خـضوعْ

بـانـيْ الـنَّـهضَهْ وبـنـيانِكْ سـريـعْ
مـاتـواحـي لـلـعـلا عـنـدكْ نــزوعْ

سـيـرْ بـبلادكْ وشـعبكْ لـكْ تـبيعْ
لـيـنْ تـوصَـلْ لـلثريا فـي الـطلوعْ

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