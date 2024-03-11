عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً سيلاسي.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لتاي أتسكي سيلاسي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه بما يساهم في تطوير آفاق التعاون المشترك الداعم لخطط البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز