بتألق خالد عيسى.. العين إلى نصف النهائي الآسيوي على حساب النصر السعودي ورونالدو

تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه

بعد

فوزه بركلات الترجيح على مضيفه النصر السعودي 3-1 الثلاثاء على ملعب استاد الأول بارك، وذلك بعد مباراة ماراثونية متقلبة

امتدت حتى الشوطين الإضافيين حيث تقدم النصر بالنتيجة 4-3

ليعادل

العين في مجموع المباراتين بعد فوز الأخير في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث واصل الحارس الدولي خالد عيسى، تألقه

وتصديه الاعجازي لركلات الترجيح

وتصدى لركلتي ترجيح

للنصر،

فيما ضاعت الأخيرة، وسجل كل من رحيمي

وسلطان الشامسي وكاكو ركلات العين الثلاث.

أهداف المباراة



وفي الزمن الرسمي والشوطين الإضافيين للمباراة سجل أهداف العين كلا من سفيان رحيمي في الدقيقتين 28، و45+1، والبديل سلطان الشامسي في الدقيقة 100، بينما سجل للنصر عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45، وخالد عيسى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، واليكس تيلس في الدقيقة 72، وكريستيانو رونالدو، من ركلة جزاء في الدقيقة 118.

دوافع



دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة

وكلاهما يرغب في تحقيق النتيجة التي تنقله إلى مربع الكبار بالبطولة الآسيوية، فالعين ممثل الإمارات الذي جاء منتصرا في لقاء الذهاب بهدف نظيف كان يأمل في تكرار فوزه أو على أقل تقدير الخروج بنتيجة التعادل ليتأهل، فيما كان النصر السعودي يأمل في معادلة نتيجة الذهاب ومن ثم

رد الدين بالفوز وحجزه مقعده في نصف النهائي.

تميز عيناوي

سرعان ما سيطر العين على مجريات اللعب

وتهيأت له الفرصة الأولى ولكن رحيمي المتألق كان متسللا حسب صافرة الحكم، ورد النصر بتهديد مرمى خالد عيسى، عبر راسية عبد الإله العمري التي علت العارضة، ومرة أخرى كاد العين أن يهز شباك النصر لكن

الحارس راغد النجار، تألق في ابعاد تسديدة قوية لبلاسيوس وكل ذلك خلال ثلث الساعة الأولى.

توهج رحيمي

واصل المغربي سفيان رحيمي توهجه

وتهديده المستمر لمرمى النصر، واصراره على هز الشباك فكان له ما أراد بعدما تلقى تمريرة رائعة من كاكو جعلته في مواجهة المرمى ليغمد الكرة في الشباك مسجلا هدفا رائعا الغاءه الحكم بداية قبل أن

تثبته تقنية الفيديو، ثم عاد النجم المبدع

رحيمي ليبصم مرة أخرى على الشباك بتسجيله هدفا ثانيا للعين، قبل أن يسجل النصر هدف تقليص الفارق

بخطأ من بندر الأحبابي، لينتهي الشوط الأول بتفوق العين بهدفين مقابل هدف.

اندفاع نصراوي

مع بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو النصر إلى الهجوم

لمعادلة النتيجة، وضاعت لهم أكثر من فرصة، واستمر ضغطه حتى اثمرت جهوده عن هدف التعادل بعد أن غالطت تسديدة أوتافيو، الحارس خالد عيسى، وولجت الشباك، وحاول العين العودة للتقدم ولكن عاب هجومه التسرع، فيما واصل النصر ضغطه وكاد رونالدو، أن يسجل هدفا بعد خطأ لخالد عيسى ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

أخطاء العين

مع مرور الوقت تعددت أخطاء لاعبو العين خصوصا في وسط الملعب وهو ما ساعد النصر على الضغط أكثر، لكن بالمقابل تألق دفاع العين بقيادة الهاشمي في افساد

المحاولات النصراوية، قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفا ثالثا، في ظل ارتباك وتراجع غير مبرر للعين، لتنتهي المباراة

بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وبالتعادل 3-3

بمجموع المباراتين ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

أشواط إضافية

مني النصر بضربة موجعة

في الشوط الإضافي الأول

بطرد لاعبه البديل أيمن يحيى الذي أثبتت تقنية الفيديو

تدخله العنيف على بندر الأحبابي في الدقيقة،

قبل أن يسجل البديل سلطان الشامسي هدفا للعين، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء للنصر سجل منها رونالدو الهدف الرابع ليعادل النتيجة بمجموع المباراتين 4-4

ويلجأ الفريقان

لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للعين بسبب تألق الحارس خالد عيسى.

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