شهيد من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، أطلقت النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث عتيل- علار- زيتا، شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشابين، قبل أن تسلم أحدهما مصابا بالرصاص الحي في الفخذ، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب الثاني وهو الشاب جبر وتركوه ينزف، حتى ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته، ومن ثم احتجزوا جثمانه.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب جبر، خرجت مسيرة في بلدة عرابة منددة بجريمة إعدامه واحتجاز جثمانه

وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت بلدية عرابة وفصائل العمل الوطني والإسلامي أن غدا الثلاثاء هو يوم حداد في البلدة على روح الشهيد جبر .