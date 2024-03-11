شهيد من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN / أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم.
وكانت قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، أطلقت النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث عتيل- علار- زيتا، شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشابين، قبل أن تسلم أحدهما مصابا بالرصاص الحي في الفخذ، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث وصفت إصابته بالحرجة.
وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب الثاني وهو الشاب جبر وتركوه ينزف، حتى ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته، ومن ثم احتجزوا جثمانه.
وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب جبر، خرجت مسيرة في بلدة عرابة منددة بجريمة إعدامه واحتجاز جثمانه
وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأعلنت بلدية عرابة وفصائل العمل الوطني والإسلامي أن غدا الثلاثاء هو يوم حداد في البلدة على روح الشهيد جبر .
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