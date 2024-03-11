قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية قرب القدس
التاريخ
3/11/2024 7:08:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت 6 فلسطينيين.
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