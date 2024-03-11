تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود المملكة رياح جنوبية شرقية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي الى إرتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، و دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح على فترات مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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