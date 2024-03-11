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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

3/11/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود المملكة رياح جنوبية شرقية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي الى إرتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، و دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح على فترات مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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