تهنئة السيد خالد زاهر الفناطسة

تهنئة السيد خالد زاهر الفناطسة
التاريخ
3/11/2024 7:08:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم احمد محمد الخوالده عضو الهيئة العامة في نقابة شركة الإسمنت العربية باسمى آيات التهنئة والتبريك لسعادة السيد خالد زاهر الفناطسة "ابو هيثم" وذلك لإنتخابه رئيساً للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن .
متمنياً لسعادته المزيد من التقدم والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
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