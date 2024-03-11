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تهنئة السيد خالد زاهر الفناطسة

3/11/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم احمد محمد الخوالده عضو الهيئة العامة في نقابة شركة الإسمنت العربية باسمى آيات التهنئة والتبريك لسعادة السيد خالد زاهر الفناطسة "ابو هيثم" وذلك لإنتخابه رئيساً للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن .


متمنياً لسعادته المزيد من التقدم والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

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