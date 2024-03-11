13 غارة على الحديدة باليمن
التاريخ
3/11/2024 7:08:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن اليوم الاثنين.
تأتي هذه الغارات المكثفة بينما تتواتر الهجمات على السفن في البحر الأحمر .
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