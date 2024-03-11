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13 غارة على الحديدة باليمن

3/11/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن اليوم الاثنين.
تأتي هذه الغارات المكثفة بينما تتواتر الهجمات على السفن في البحر الأحمر .

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