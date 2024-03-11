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توضيح امني حول سماع صوت انفجار في اربد

3/11/2024 7:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، حيث تم التحرك للمكان من قبل دوريات الشرطة وجاري تمشيط المنطقة، إذ لم يعثر على أي شيء يُذكر ولم تشاهد أية أدخنة وما زالت الفرق منتشرة وتتابع تمشيط المنطقة .

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