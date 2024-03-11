Monday, 11 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يحذر من أي انفجار للأوضاع في القدس

3/11/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغير.


وحمّل جلالته، المطران غالاغير تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان.


وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالة الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة.


ونبّه جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرا من أي انفجار للأوضاع هناك، والذي سيكون له انعكاسات خطيرة.


ودعا جلالة الملك إلى توحيد مواقف الكنائس المسيحية في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

MENAFN11032024000208011052ID1107963342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث