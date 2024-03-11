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الملك وعاهل البحرين يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في الأقصى

3/11/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة.


وتم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.


وتبادل جلالتاهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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