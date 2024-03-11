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ماسك: بايدن دمية قاتمة تركع متذللة

3/11/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس جو بايدن ليس إلا "دمية قاتمة" لا سلطة حقيقية لها، كما اتفق مع رأي مفاده أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤدي إلى عكس مبتغاها.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين أن "بايدن مجرد دمية قاتمة. لم يكن يتحدث في صلب الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".

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