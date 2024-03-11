ماسك: بايدن دمية قاتمة تركع متذللة
التاريخ
3/11/2024 3:12:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس جو بايدن ليس إلا "دمية قاتمة" لا سلطة حقيقية لها، كما اتفق مع رأي مفاده أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤدي إلى عكس مبتغاها.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين أن "بايدن مجرد دمية قاتمة. لم يكن يتحدث في صلب الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".
MENAFN11032024000208011052ID1107963339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.