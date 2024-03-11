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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاثنين

3/11/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ ٢ اليوم الاثنين، بإجراء ٣ عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.


وقال مدير المستشفى إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل معالجة مرضى أهلنا في فلسطين.


وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، بأنها عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراءها بنجاح داخل المستشفى الميداني الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.


وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة بأن مثل هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.


وعبر ذوو الاطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.


يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى خلال 4 أيام من بدء عمله بلغ ٢٤٠٠ حالة منها ١٤ عملية صغرى ونوعية.

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