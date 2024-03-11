الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة. كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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