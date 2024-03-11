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إسرائيل تتجه للاستحواذ على ميناء في قبرص

3/11/2024 3:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزم الولايات المتحدة إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبرا يفيد بعزم إسرائيل شراء أحد موانئ جزيرة قبرص.
وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.

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