غوتيريش: الهجوم على رفح قد يؤدي لدائرة أعمق من الجحيم

غوتيريش: الهجوم على رفح قد يؤدي لدائرة أعمق من الجحيم
التاريخ
3/11/2024 3:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح وقال انه "قد يؤدي إلى دفع أهل غزة لدائرة أعمق من الجحيم"
وأشار غوتيريش إلى "وجوب احترام روح شهر رمضان بإسكات السلاح والإفراج الفوري عن الرهائن كافة".
MENAFN11032024000208011052ID1107963335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.