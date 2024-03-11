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غوتيريش: الهجوم على رفح قد يؤدي لدائرة أعمق من الجحيم

3/11/2024 3:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح وقال انه "قد يؤدي إلى دفع أهل غزة لدائرة أعمق من الجحيم"


وأشار غوتيريش إلى "وجوب احترام روح شهر رمضان بإسكات السلاح والإفراج الفوري عن الرهائن كافة".

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