الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى

الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى
التاريخ
3/11/2024 3:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن محافظة القدس.
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