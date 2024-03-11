12 منظمة إسرائيلية: تل أبيب لم تمتثل لمحكمة العدل الدولية

12 منظمة إسرائيلية: تل أبيب لم تمتثل لمحكمة العدل الدولية
التاريخ
3/11/2024 3:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت 12 منظمة حقوق إنسان إسرائيلية إن تل أبيب لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.
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