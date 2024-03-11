9100 أسير يواجهون التجويع والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية

9100 أسير يواجهون التجويع والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية
التاريخ
3/11/2024 3:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد نادي الأسير الفلسطيني، يوم الإثنين، -ومع حلول شهر رمضان المبارك- استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من (9100) أسير ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، إلى جانب التضييق عليهم في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الآذان، وقراءة القرآن.
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