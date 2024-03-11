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بايدن: لا عملية عسكرية في رفح دون ضمانات لحماية المدنيين

3/11/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه لن يكون هناك عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلا ضمن شروط أمنية.

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