بايدن: لا عملية عسكرية في رفح دون ضمانات لحماية المدنيين
التاريخ
3/11/2024 3:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه لن يكون هناك عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلا ضمن شروط أمنية.
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