جنرال إسرائيلي: حماس تخوض الحرب بتصور إستراتيجي

جنرال إسرائيلي: حماس تخوض الحرب بتصور إستراتيجي
التاريخ
3/11/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير العمليات السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف إن إسرائيل غرقت في اعتبارات عسكرية تكتيكية في قطاع غزة دون أي تصور إستراتيجي عكس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تمتلك هذا التصور، وانتقلت من مرحلة الصدام العسكري المباشر إلى حرب عصابات تلحق أضرارا بالجيش الإسرائيلي.
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