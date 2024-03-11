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جنرال إسرائيلي: حماس تخوض الحرب بتصور إستراتيجي

3/11/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير العمليات السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف إن إسرائيل غرقت في اعتبارات عسكرية تكتيكية في قطاع غزة دون أي تصور إستراتيجي عكس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تمتلك هذا التصور، وانتقلت من مرحلة الصدام العسكري المباشر إلى حرب عصابات تلحق أضرارا بالجيش الإسرائيلي.

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