تناول الشاي والقهوة في منتصف العمر يمنحك قوة في الشيخوخة

كشفت دراسة أن تناول كوب من الشاي أو القهوة يومياً في منتصف العمر يمكن أن يبقيك أقوى في سن الشيخوخة، حيث يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالضعف الجسدي مع التقدم في العمر.

وأجريت الدراسة وفقاً لجريدة «التلغراف» البريطانية، من قِبل فريق من جامعة سنغافورة الوطنية، وشملت 12 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 74 عاماً، تُوبِعُوا مدة 20 عاماً، وجرت مقابلات مع المشاركين لأول مرة في منتصف العمر، حين بلغ متوسط عمرهم 53 عاماً، وسئلوا عن عادتهم في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والأطعمة مثل الشوكولاته، وبعد بلوغ المشاركين سن 73 عاماً، طُرحت بعض الأسئلة عليهم، بما في ذلك أسئلة حول أوزانهم ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط، كما فُحِصُوا أيضاً لمعرفة قوة قبضة اليد لديهم والوقت المستغرق لإكمال اختبار للوقوف والمشي إلى وجهة معينة.وقال الباحثون إن هناك عوامل عدة تظهر معاناة الشخص من الضعف الجسدي مع التقدم في العمر، أهمها فقدان الوزن الشديد والإرهاق والبطء وضعف العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن 84% من المشاركين أبلغوا عن تناولهم القهوة باستمرار، بينما أبلغ 12% منهم عن تناول الشاي، وكان أكثر من الثلثين (68.5%) يشربون القهوة بشكل يومي. وفي هذه المجموعة، شرب 52.9% كوباً واحداً يومياً، واستهلك 42.2% كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، بينما شرب 4.9% أربعة أكواب أو أكثر يومياً.

الكافيين يقلل من الضعف الجسدي

وصُنِّف شاربو الشاي، إلى أربع مجموعات وفقاً لتكرار استهلاكهم إياه، المجموعة الأولى لا تستهلكه أبداً، في حين تشربه المجموعة الثانية مرة واحدة على الأقل في الشهر، وتتناوله الثالثة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما تستهلكه المجموعة الرابعة بشكل يومي.

وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي في منتصف العمر ارتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.

ولفت الباحثون إلى أنه كلما زادت كمية الكافيين المستهلَكة، انخفضت احتمالات الضعف الجسدي في الشيخوخة.

وأكدت دراسة نُشرت العام الماضي أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يطيل العمر بشكل ملحوظ، حيث قلل شرب القهوة المطحونة من احتمالية الوفاة بنسبة 27%، بينما قللت القهوة سريعة الذوبان من هذه الاحتمالية بنسبة 14%، مقارنة بنسبة 11% للقهوة منزوعة الكافيين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز