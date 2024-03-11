مركز أبوظبي للغة العربية يُعلن تشكيل لجنته العلمية لعام 2024



أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن تشكيل لجنته العلمية لعام 2024، التي تضمّ نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمثقّفين في مختلف مجالات العمل الثقافي المحلي والعربي والعالمي واللغة العربية.

وهي مرجعية علمية ومعرفية تدعم عمل المركز وتُشكّل إضافة مهمة تُعزّز حضور المشهد الثقافي للإمارة عالمياً.

وتضمّ اللجنة العلمية الجديدة التي يترأسها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، كلاً من، الدكتور أحمد خريس، الدكتور بلال أورفه لي، الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الدكتور عبد الله الغذامي، الدكتور فيتالي نعومكن، الدكتور محسن الموسوي، الدكتور علي الكعبي، الدكتورة هنادا طه، والدكتورة وين- شين أويانغ.

وقال الدكتور علي بن تميم: «نفخر ونعتز بأعضاء اللجنة العلمية للمركز، والتي تضمّ نخبة من الخبراء المختصين أصحاب الأثر البارز في مجالاتهم، ممن تُشكّل رؤاهم وأفكارهم ركيزة نوعية في مسيرة العمل الأكاديمي والفكري الجاد، وجودهم سينعكس بلا شك إيجاباً على مسيرة عمل مركز أبوظبي للغة العربية، ويسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والارتقاء بمشاريعه ومبادراته إلى أفضل المستويات».

تقوم اللجنة العلمية للمركز بعدد من المهام الرئيسية، من ضمنها، تقديم الاقتراحات لتطوير رؤيته وسياساته، ورفع التوصيات العلمية في مجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والأنشطة والفعّاليات، إلى جانب تقديم النصح والمشورة والمقترحات بشأن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع التي يشرف عليها المركز أو ينظمها.

تشمل المهام اقتراح الخبراء وأهل الاختصاص لدعم أهداف المركز وتحقيقها، وتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي مع مراكز البحث المتخصّصة ذات الصلة بعمل المركز.