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«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تطلق برنامجاً حافلاً بالمبادرات المعرفية احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة 2024

3/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً حافلاً ومتنوعاً بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2024، تقدم من خلاله مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات القرائية والمعرفية.

وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تنظم «مكتبة» أيضاً أمسيات ثقافية رمضانية تتناول موضوعات متنوعة تثري حصيلة المشاركين المعرفية خلال الشهر الفضيل.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نؤمن في «مكتبة» بأن القراءة هي أساس تكوين المعرفة والارتقاء بمهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وهي كذلك حجر الأساس في بناء مجتمعات واعية وقادرة على النهوض بالأمم وبناء الحضارات. ولهذا حرصنا على أن يمتاز برنامجنا الثقافي خلال شهر القراءة بالتنوع والشمول ليحفز كافة شرائح المجتمع في أبوظبي على المشاركة والتفاعل مع فعالياته، ويشجعهم على تبني القراءة عادة يومية أصيلة في حياتهم اليومية.

وأضافت المهيري: في ظل تزامن شهر القراءة لهذا العام مع شهر رمضان المبارك، نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تنظيم أمسيات رمضانية ثقافية تمزج المتعة والترفيه بالفائدة والمعرفة، وتتطرق لموضوعات متنوعة تساعد المشاركين على اكتشاف المجالات التي تثير شغفهم للتبحر فيها. ونتطلع قدماً لأن يساهم هذا البرنامج الثقافي الشامل من «مكتبة» في الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً للعلم والمعرفة.

ويشمل برنامج «مكتبة» الثقافي خلال شهر القراءة وشهر رمضان المبارك أكثر من 150 فعالية وورشة ثقافية متنوعة تشمل برامج وندوات وورشاً قرائية وورش عمل موجهة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي، بمن في ذلك الأطفال والطلبة واليافعون، والبالغون وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجموعة من الأمسيات الأدبية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإطلاق مبادرتي «31 نصاً في 31 يوماً» و«بازار» «مكتبة».

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