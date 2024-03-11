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أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية تحيي حفلاً في أبوظبي أبريل المقبل

3/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تحيي أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية، حفلاً فنياً في فندق قصر الإمارات بأبوظبي أبريل المقبل، تقدم فيه رائعة جوزيبي فيردي الكورالي والأوبرالي «Requiem».

وبقيادة المايسترو جيني لي فوستر، يشارك 90 مغنياً وبمرافقة أوركسترا مكونة من 60 عازفاً في أداء سبعة الأجزاء من أوبرا «Requiem»، التي تعد من أعظم عروض المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية الكورالية والأوركسترا.


وكما هو معروف في تخصصه في الأوبرا، ألفَّ فيردي رائعته Requiem بشكل شبه أوبرالي، بخلاف أي عمل كورالي آخر إذ يتماهى العازفون المنفردون الأربعة مع الكورال وبأسلوب درامي لا يمكن أن نراه إلا في الأوبرا.


وقالت كارولين بيلسي مورتون، رئيسة مجلس إدارة أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية: لم يسبق لجوقة دبي في تاريخها الموسيقى الممتد 58 عاماً أن قامت بأداء هذا العمل الطموح كرائعة فيردي أوبرا Requiem.

وتابعت: يُسعدنا أن نؤدي هذه التحفة الفنية في قاعة قصر الإمارات، وبرفقة أوركسترانا المحترفة، وتحت إشراف جيني لي فوستر، وأنا واثقة بأن محبي الموسيقى في الإمارات العربية المتحدة سيستمتعون بهذا الأداء الرائع!

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