«حكايات تحت شجرة الغاف» في مسرح «ربع قرن»

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لإطلاق فعالية «حكايات تحت شجرة الغاف»، ضمن برامجها الثقافية الخاصة بشهر رمضان الكريم، اليوم، حيث يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل، من الساعة 9:30 مساء وحتى منتصف الليل، وذلك في مركز «ربع قرن» للمسرح وفنون العرض في سيتي سنتر الزاهية، والدعوة مفتوحة للجميع لحضور الفعالية والاستمتاع بكافة الأنشطة المسرحية.

وتتضمن الفعالية جلسات الحكواتي، التي تركز على السرد القصصي، بهدف تعريف الحضور بأشكال المسرح وفنون العرض المتنوعة، وسرد بعض من الحكايات الشعبية، التي تسعى لغرس القيم والصفات الحسنة والتعزيز من معرفة الزوار، وإثراء معلوماتهم في التراث والتاريخ والفنون. بالإضافة إلى ذلك تتضمن الفعالية ورش عمل فنية ومجموعة من الورش الكتابية لصقل مهارة الكتابة الإبداعية لدى المشاركين.

كما تتيح الفعالية للزوار فرصة المشاركة في مسابقات رمضانية يومية، وكذلك مسابقات أسبوعية، مثل تلخيص القصص، التي تصاحبها الجلسات النقاشية مع أولياء الأمور، التي من خلالها سيتم تبادل الخبرات والتطرق إلى تأثير المسرح في تطوير مهارات وقدرات الأطفال والشباب.

وسيكون لدى الزوار فرصة الاستمتاع بالعروض المسرحية من أداء منتسبي مؤسسة ربع قرن للمسرح وفنون العرض، والتي كان لها مشاركات خارجية مختلفة كمسرحية «طائر الحكايات» ومسرحية «فوق الأرض تحت السماء» ومسرحية «وجوه» ومسرحية «محطة انتظار»، والتي حازت جائزة أفضل ممثل رئيسي ثانٍ في مهرجان الدن الدولي في سلطنة عمان.