الدوري الإنجليزي.. التعادل في قمة انفيلد يشعل صراع الصدارة

مع تعادل كل من ليفربول، ومانشستر سيتي 1-1، في قمة مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وتصدر أرسنال جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن ليفربول، ارتفعت وتيرة المنافسة في المسابقة، مجدداً، وسط تبادل للأدوار بين فرق الصدارة.

ويتصدر أرسنال المسابقة حالياً بـ 64 نقطة، ويليه ليفربول، بـ64 نقطة وبفارق الأهداف لصالح أرسنال (70هدفاً، مقابل 65 هدفاً لليفربول)، ثم 63 نقطة لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

كما ينتظر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال المتصدر في الجولة 30، وذلك في قمة أخرى تجدد الصراع على الصدارة.

وكان لافتا خلال اللقاء عودة جون ستونز لاعب مانشستر سيتي للتهديف، مع فريقه بعد غياب استمر 322 يوماً، حيث كان آخر هدف سجله خلال لقاء فريقه مع أرسنال الموسم الماضي والذي انتهى بنتيجة 4-1.

وحقق ليفربول رقماً مميزاً بعدم الخسارة على ملعبه في الدوري الإنجليزي، منذ 498 يوما، حيث كانت الخسارة الأخيرة له أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة، من النقاط المتحصل عليها بعد التأخر في النتيجة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أقيمت في ملعب“انفيلدا”، قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول:" خضنا مباراة ممتعة من أعلى المباريات جودة في الدوري الإنجليزي. قدمنا أداءً جيداً في اللقاء، خاصة الشوط الثاني".

وأضاف:" سعيد للغاية باللقاء، على الرغم من بعض الأخطاء، وضياع الفرص، لكننا تمكنا من الحصول على ركلة جزاء، وعدلنا النتيجة".

أما الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر تيسي فقال:"كان علينا أن نمرر بشكل أفضل في المباراة من أجل الوصول إلى نتيجة أفضل، ولكن هذا ما حدث. فريقي كان جيداً، وكانت لديه العديد من الفرص"، مؤكداً أن هجمات ليفربول على مرمى فريقه كانت أشبه بموجات إعصار "تسونامي".

وعما إذا كانت تلك هي المواجهة الأخيرة بينه وبين الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن قيادة ليفربول بنهاية الموسم، قال جوارديولا:" التنافس مع كلوب لم ينته بعد، سوف يعود مجددا. هو مدرب خارق كالعادة".

والتقى كل من جوارديولا وكلوب في 30 مباراة، فاز كلوب في 12، وجوارديولا في 11، فيما كان التعادل حاضراً بـ7 مواجهات.

وعن فارق النقاط بين ثلاثي الصدارة قال مدرب السيتي:" لا تزال هناك 10 مباريات متبقية في المسابقة، هناك 30 نقطة، يجب أن نحققها، هذا هو الأمر المهم لنا الآن".

وأضاف الأسباني بيب جوارديولا: "السيتي الآن في موقع مثالي وعلى مقربة من الصدارة، مع الكثير من المباريات التي لا تزال قائمة، علينا مواصلة خططنا لتحقيق أهدافنا".

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