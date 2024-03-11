الأندية الإنجليزية تعود إلى بطولة السوبر ليج بمحادثات غير رسمية



أكد الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الترويج للبطولة الجديدة لكرة القدم "سوبر ليج" أنه يجري محادثات سرية مع الأندية الإنجليزية منذ صدور حكم تاريخي في ديسمبر الماضي.

وكانت الأندية الإنجليزية المعروفة بأسم "الستة الكبار" وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام ضمن المؤسسين لبطوبلة السوبر ليج في أبريل 2021.

ولكن هذه الأندية اضطرت للانسحاب من هذا المشروع تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية وتهديدات الجهات المسؤولة عن كرة القدم وأيضا الحكومة البريطانية.

وابتعدت الأندية الست عن الصورة بشأن الجهود المبذولة لإطلاق هذه المسابقة الجديدة في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي.

لكن بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة A22 التي تروج لبطولة سوبر ليج أكد عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "نعم هناك مناقشات مع الأندية الإنجليزية، إنها خطوة طبيعية ومنطقية تماما".

وأوضح رايشارت "يحاول الجميع فهم واستيعاب حيثيات هذا الحكم، فهي خطوة احترافية للأندية، كما أنها فرصة عظيمة، لماذا لا ينظر إليها الجميع نظرة محايدة ويقرروا ما القرار الأفضل لأنديتهم وجماهيرهم؟".

وتابع "ندرك أن جميع الأندية الأوروبية تهتم حاليا بهذا الموقف، ومن جانبنا نحاول تقديم الدعم والمساعدة".

وشدد بيرند ريشارت "لا نخطط لتقسيم مجتمع كرة القدم، ولكن من الأفضل أن نتواصل مع هذه الأندية بشكل غير رسمي حتى لا يتم الضغط عليها مجددا ولتتمكن من اتخاذ قرارها بشكل فعال".

وأتم تصريحاته "مازال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة في بريطانيا علينا أن نواجهها ونتحداها ونوضح موقفنا بشكل أفضل، فلم تكن نوايانا في البداية الانفصال أو دعوة الأندية للخروج من الدوري الإنجليزي، ولن يكون هذا هو هدفنا".

ومن المنتظر أن تبقى قضية "سوبر ليج" منظورة أمام محكمة في مدريد يوم الخميس المقبل بعدما تلقت إيضاحات من محكمة العدل الأوروبية بشأن ما إذا كانت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2021 التي منعت هذه البطولة الجديدة مناهضة للمنافسة من عدمها.

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