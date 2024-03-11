جاياردو مدرب الاتحاد: من الصعب مشاركة بنزيمة أمام الهلال

قال مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين إن مشاركة كريم بنزيمة مهاجم الفريق أمام منافسه المحلي الهلال غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارته 2-صفر ذهابا عندما يستضيف الهلال غدا في جدة للتأهل للدور قبل النهائي.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي "بنزيمة شعر ببعض الآلام خلال الأيام الماضية وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة.

"لكن من الصعب أن يكون حاضرا غدا".

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الخميس الماضي إصابة بنزيمة بألم أسفل الظهر بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق، ليغيب عن فوز فريقه 2-1 على الأخدود في الدوري المحلي.

كما غاب المهاجم الفرنسي عن مباراة الذهاب أمام الهلال للإصابة، بالإضافة لغيابه عن مباراة الفريقين في الدوري المحلي أول مارس الجاري.

وعن إمكانية التعويض والتأهل لقبل النهائي قال جاياردو "كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة، مع توفر كل الإمكانيات.

"سنواجه فريقا جيدا ومنافسا قويا، في المباراة الأولى كان ينقصنا التسجيل فقط رغم الغيابات.

"لا تزال فرصنا وحظوظنا في التأهل قائمة".

كما يثق فيصل الغامدي لاعب الاتحاد في قدرة فريقه على التأهل.

وقال الغامدي "نثق بشكل كامل في إمكانياتنا، نملك فرصة التأهل وسنقاتل عليها".

وأضاف "اللاعبون جاهزون تماما للمباراة، ننتظر دعم الجماهير ومساندتهم لنا".

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