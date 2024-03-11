Monday, 11 March 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جاياردو مدرب الاتحاد: من الصعب مشاركة بنزيمة أمام الهلال

3/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين إن مشاركة كريم بنزيمة مهاجم الفريق أمام منافسه المحلي الهلال غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارته 2-صفر ذهابا عندما يستضيف الهلال غدا في جدة للتأهل للدور قبل النهائي.
وقال جاياردو في مؤتمر صحفي "بنزيمة شعر ببعض الآلام خلال الأيام الماضية وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة.
"لكن من الصعب أن يكون حاضرا غدا".

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الخميس الماضي إصابة بنزيمة بألم أسفل الظهر بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق، ليغيب عن فوز فريقه 2-1 على الأخدود في الدوري المحلي.

كما غاب المهاجم الفرنسي عن مباراة الذهاب أمام الهلال للإصابة، بالإضافة لغيابه عن مباراة الفريقين في الدوري المحلي أول مارس الجاري.

وعن إمكانية التعويض والتأهل لقبل النهائي قال جاياردو "كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة، مع توفر كل الإمكانيات.

"سنواجه فريقا جيدا ومنافسا قويا، في المباراة الأولى كان ينقصنا التسجيل فقط رغم الغيابات.
"لا تزال فرصنا وحظوظنا في التأهل قائمة".

كما يثق فيصل الغامدي لاعب الاتحاد في قدرة فريقه على التأهل.

وقال الغامدي "نثق بشكل كامل في إمكانياتنا، نملك فرصة التأهل وسنقاتل عليها".
وأضاف "اللاعبون جاهزون تماما للمباراة، ننتظر دعم الجماهير ومساندتهم لنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11032024000110011019ID1107963119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث