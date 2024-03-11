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تشافي مدرب برشلونة: مباراة نابولي هي الأهم هذا الموسم

3/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة نابولي الإيطالي غدا الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هي المباراة الأهم في الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الفريقين تعادلا 1 /1 في إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة قبل أن يدرك فيكتور أوسيمين التعادل.

ولم يصل برشلونة، حامل لقب البطولة خمس مرات، إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2019/2020، ولا يشك تشافي في حظوظ فريقه الكبيرة في العبور من دور الستة عشر بالمباراة التي ستقام في ملعب "مونتجويك".

وقال تشافي : "إنها المباراة الأهم في الموسم ونحن مستعدون لها بحماس".

وأضاف: "مرت أربعة أعوام منذ أن تأهلنا إلى دور ربع النهائي، وهكذا ننظر للأمر".

وتابع تشافي: "نرغب في تقديم مباراة كبيرة أمام منافس ليس في أفضل أحواله، لكنه قادر على التتويج بالدوري الإيطالي".

وأوضح: "نريد أن يمتلئ الملعب، الجماهير يجب أن تكون صاخبة وتملأ ملعب "مونتجويك" بالضجيج".

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