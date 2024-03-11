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طاقم تحكيم إماراتي يقود مباراة في كأس العراق

3/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتويجا للعلاقات الاخوية بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم، يقود طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من الدولي عادل النقبي، وسبت سرور وسعيد راشد وسالم عامر، مباراة الشرطة ومستضيفه زاخو الأربعاء في دور ال16 من بطولة كأس العراق.

وعمد الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، إلى تفعيل اتفاقياته مع عدد من الاتحادات العربية والاجنبية، خصوصا في مجال التحكيم عبر إسناد قيادة عدد من مباريات بطولاته المحلية لطواقم تحكيم عربية واجنبية، منها سعودية وسويدية في بطولة دوري نجوم العراق للمحترفين، وإماراتية وأردنية في بطولة الكأس.

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