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محاكم دبي تفوز بجائزة ستيفي 2024 عن فئة التميز في الابتكار

3/11/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت محاكم دبي، بجائزة ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024عن فئة التميز في الابتكار للمؤسسات الحكومية، وذلك عن نجاح إدارة اعداد الدعاوى فيها، في إطلاق أول برنامج اتصال مرئي في تحضير الدعوى على مستوى المنطقة، وتطوير الإجراءات في إدارة جلساتها وتطوير مهارات مواردها البشرية وإعداد برامج تأهيلية قانونية تهدف إلى رفع كفاءة مدراء الدعوى وفهمهم القانوني ونشر المعرفة التي أسهمت في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة من أول جلسة.

وأوضح عدنان الحمادي مدير إدارة الدعاوى في محاكم دبي، إن الحصول على هذه الجائزة يأتي تقديرا للجهود الجادة التي بذلتها الإدارة لتعزيز نوعية الخدمات القضائية وتسريع إجراءات المحاكمة.

وأضاف: "تأتي الجائزة كتقدير دولي لتميز محاكم دبي ودورها الفعّال في تطوير وتحسين نظام العدالة، ما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية متميزة".

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